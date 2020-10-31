Электропростынь - недорогой и эффективный источник тепла

Электропростынь - это изделие из материи, оборудовано нагревательным механизмом. Предназначено для локального нагрева кровати.

Современные электропростыни оборудованы датчиками контроля температуры, электрический ток проходит через углеродные волокна под напряжением от 12 до 24 вольт. Потребляют 50-100 ватт в час. После того как простыня нагреется до нужной температуры, произойдет автоматическое отключение от питания. Время прогрева занимает от 10 до 30 минут. Все модели можно складывать, сворачивать, а некоторые изделия можно стирать.

Где можно применять электропростыни?

Электропростыня широко используется дома, на даче, в командировках и путешествиях. Весит изделие не более 1 килограмма и легко помещается в дорожную сумку. Актуально использовать электропростынь в осенний, зимний период и ранней весной.

Матрас с подогревом помогает ощутить выраженное лечебное действие. Ее рекомендуют престарелым людям с болезнями костной системы, остеохондрозом, ревматизмом. Благодаря подогреву улучшается кровообращение в тканях, поддерживается тепло, и расслабляется организм. Под действием тепла улучшаются обменные процессы, что очень необходимо в холодное время года.

Меры безопасности при использовании

Электропростыня - безопасная вещь, однако для предотвращения возгораний следует придерживаться определенных правил:

Перед использованием необходимо хорошо разровнять простынь. Нельзя включать в сеть скомканное или свернутое изделие. Не оборачивать простынь вокруг матраса. При использовании нельзя защемлять часть электропростыни. Необходимо следить, чтобы домашние животные не царапали и не рвали простынь. После стирки или чистки дать изделию высохнуть. Не включать в мокром состоянии.

Как выбрать электропростынь?

Размеры изделия

Перед покупкой в первую очередь определитесь с размерами простыни с подогревом. Все изделия имеют по краям несколько сантиметров обычной ткани, поэтому можете купить простынь чуть больше, чем ваша кровать. Если вы планируете купить простынь для двоих человек, тогда выбирайте размеры 200х170 или 185х150. Комфортнее спать на простыни, которая по размерам чуть больше, чем спальное место.

Материалы

Следующим важным критерием является материал. Он должен быстро прогреться, равномерно распределить тепло и в то же время быть максимально простым в обслуживании. Лучшим вариантом будут простыни из фетра, хлопка, бязи и других натуральных тканей.

Если не застелить электропростыню обычным постельным бельем, то она быстро загрязнится. Для периодической чистки подойдут синтетические материалы. Некоторые простыни допускается стирать в стиральной машине. Для стирки удобными будут термопростыни из полиэстера и синтетического флиса. Они не уступают по мягкости хлопку, приятны на ощупь и почти не теряют первичный вид.

Регулировка температуры

Обратите внимание на наличие датчиков регулирования температуры. Есть простыни, которые просто подключаются к сети и работают в одном режиме. На таких изделиях нет регулирования температуры. Лучше приобрести электропростынь с датчиками температуры. Такие простыни работают в нескольких режимах:

Режим подогрева. Предназначен для подогревания постели перед сном. После достижения температуры 35 градусов автоматически отключается. Режим поддержания температуры. Сохраняет длительное время заданную определенную температуру. В таком режиме простынь можно оставлять на ночь или на длительное время.

В современных изделиях встроены от двух и более разных режимов, они позволяют быстро нагреть кровать и длительное время работать в поддерживающем режиме. Также в некоторые изделия встроен таймер, который отключится через 2, 6 или 12 часов. Специалисты советуют приобретать такие электропростыни.

Температурные зоны с коррекцией температуры

Раздельная регулировка зон позволяет согревать только область ног или поясницы. Также на двуспальной простыни каждый из супругов сможет настроить температуру на своей стороне кровати.

Функция самовыключения

Обязательно проверьте перед покупкой, поддерживает ли данное изделие функцию самовыключения по истечении длительного времени. Эта функция повышает безопасность и защиту от возгорания. Функция самовыключения позволяет настроить период, после которого простынь выключится и перестанет нагревать постель.

Перед приобретением электрической простыни убедитесь, что продавец предоставляет гарантию не менее чем на два года.

Типы электропростыней

Электрические простыни отличаются друг от друга размерами, временем подогрева и типом нагревательного элемента. Нагревательный элемент должен быть покрыт высококачественным силиконом.

Время нагрева

Электропростыни с быстрым нагревом (серии F) нагревают поверхность за 1 минуту после включения. Максимальная температура достигается за полчаса. Простыни без быстрого подогрева (серия D) нагреваются чуть дольше, для достижения максимальной температуры им требуется 40-50 минут.

Размеры электрических простыней

Односпальные

Односпальные электроматрасы предназначены для одноместных кроватей. Размер такой электропростыни составляет 75*155 см. Весит односпальная простынь от 700 до 1000 граммов. Простынь под подушку не стелют, а располагают на кровати таким образом, чтобы голова лежала выше простыни.

Полуторные

Полуторные электропростыни чуть меньше, чем полноценные двуспальные простыни. Размер составляет 120*160 см. Такая электропростынь толще, чем односпальная, весит 1 кг. Может иметь два пульта управления.

Двуспальные

Двуспальные электрические простыни предназначены для двуспальной кровати. Размер изделия 140*160 см. Толщина 1,5 см. Вес составляет 1,4 кг. Двуспальный вариант оснащен двумя пультами управления для двух зон простыни.

Электропростыня: противопоказания

Несмотря на полезные свойства этого изделия, у него есть ряд противопоказаний. Не рекомендуется пользоваться электропростынью людям с новообразованиями. Сюда относятся опухолевые процессы, острые воспаления, повышенная температура. Также не стоит спать на электропростыни маленьким детям. Если с вами в кровати спят домашние животные, стоит выбирать низковольтные изделия.

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